Novak Djokovic ripercorre la sua annata: "Non mi era mai successo prima di Parigi"

Novak Djokovic ha messo nel mirino Wimbledon. Il fuoriclasse serbo a poco meno di tre settimane dall’intervento al menisco del ginocchio destro proverà a partecipare ai prossimi Championchips. Arrivato a Londra negli scorsi giorni il 24 volte campione Slam ha già svolto due allenamenti per testare le condizioni fisiche.

Solo al termine della settimana, in prossimità del sorteggio, l’ex numero uno scioglierà le riserve e prenderà una decisione, di comune accordo con la sua equipe medica e lo staff. Il decorso operatorio sta andando molto bene.

Il nativo di Belgrado ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni: “Non posso darvi molti dettagli sul mio ginocchio, ma posso dirvi che le cose stanno andando bene. La riabilitazione sta procedendo secondo i tempi previsti, giorno dopo giorno stiamo andando avanti, ogni mattina mi sento un po' meglio.

Questa sensazione mi dà speranza e motivazione per andare avanti. Ho ancora una settimana per prepararmi, penso che possa essere sufficiente. Farò del mio meglio, questo è certo, ma ho bisogno di sapere a che punto sono prima del sorteggio", ha spiegato nelle ultime dichiarazioni raccolte dall'Agenzia EFE.

"Giocherò solo se sarò in condizione per vincere il titolo"

"La verità è che non sono sorpreso di essere qui, il mio piano fin dall'inizio è sempre stato quello di provare a venire qui e giocare Wimbledon, quindi questo è esattamente quello che sto provando.

Non sono venuto qui per superare un paio di turni, giocherò solo se avrò la fiducia necessaria. Voglio affrontare la situazione giorno per giorno, studiando bene come sto, come mi sento e, soprattutto, se posso competere al meglio.

Se vedo che non posso giocare, darò la possibilità a qualcun altro. Non mi sto spingendo al limite, ma spero che questo accada nei prossimi giorni. Di certo non sarei qui senza il permesso dei medici. In ogni caso Nole ha chiarito che questo non sarà l’ultima occasione di partecipare a Wimbledon: “Voglio continuare, solo che quest'anno è stato diverso a causa dell'infortunio che ho avuto a Parigi.

È stata una sfortuna, ma questo è lo sport. È la prima volta nella mia carriera che subisco un infortunio importante al ginocchio, lo sto affrontando giorno per giorno, gestendo al meglio questa realtà con la mia squadra.

Nelle ultime due settimane ho dedicato molte ore alla riabilitazione, molte di più che se non fossi stato infortunato", ha concluso.