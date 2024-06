Novak Djokovic: "Gioco solo se penso di poter vincere. Deciderò nei prossimi giorni"

A diciotto giorni dall'intervento subito al ginocchio a causa della lesione al menisco riportata al Roland Garros, Novak Djokovic ha raggiunto l'All England Club per provare a scendere in campo a Wimbledon. Il campione serbo ha già svolto due allenamenti a Londra e, in una intervista rilasciata ai media britannici e nelle parole riportate dal quotidiano Daily Express, ha specificato che prenderà la decisione finale prima del sorteggio per non alterare l'ordine delle teste di serie e per mostrare rispetto ai suoi colleghi.

Djokovic: "Gioco solo se penso di poter vincere. Deciderò nei prossimi giorni"

"È fantastico essere tornato. Il piano - fin dall'inizio - era provare a giocare Wimbledon: è quello che sto cercando di fare.

Ecco perché sono venuto qui prima, per vedere come vanno le cose. Molte persone pensano che forse non sia realistico o comunque non intelligente, ma non sarei qui se non avessi ottenuto il permesso dello staff medico.

Sono molto contento di come stanno andando le cose. Non sto ancora spingendo al 100% , ma non posso. Spero di poterlo fare nei prossimi giorni" , ha detto Djokovic. "La riabilitazione è andata nella giusta direzione ogni singolo giorno.

Prenderò una decisione in base a come andranno le cose nei prossimi quattro o cinque giorni. Giocherò solo se penso di vincere? Certo, è per questo che sono qui. Non sono venuto solo per giocare qualche turno.

Non ho ancora intenzione di ritirarmi dal tennis, quindi non sarebbe il mio ultimo Wimbledon. Prenderò la decisione prima del sorteggio in modo da poter essere onesto nei confronti degli altri giocatori. Ovviamente tutto è imprevedibile. Non so cosa potrebbe succedere una volta iniziato il torneo" .