Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si ritrovano a Wimbledon: ecco il video

Stessi protagonisti, stesso campo ma situazioni completamente diverse. È ancora impressa nella mente di tutti l’indimenticabile finale dello scorso anno a Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, una delle partite più intense e spettacolari della passata stagione.

Tra ribaltamenti, scambi iconici e un’atmosfera magica, fu lo spagnolo ad avere la meglio, conquistando il suo secondo titolo slam e mettendo fine al sogno Grande Slam di Nole. Mancano pochi giorni all’edizione 2024 del major londinese e i due rivali sono già all’All England Club per prepararsi al meglio.

Rispetto ad un anno fa però, le cose sono cambiate totalmente. Se il tennista murciano è reduce dal titolo al Roland Garros, seguito dalla prematura eliminazione al Queen’s (torneo in cui arrivava da campione in carica) per mano di Jack Draper, il 24 volte campione Slam sta testando la sua condizione dopo l’operazione al menisco di quindici giorni fa.

Djokovic si sta allenando già da qualche giorno, nel tentativo di un recupero lampo che gli permetta di scendere in campo a Londra, ma la sua partecipazione è tutt’altro che confermata. Carlitos si è allenato con Stanislas Wawrinka, mentre Novak si è allenato con Federico Coria.

Al termine delle rispettive sedute di allenamento, i due si sono incontrati, salutandosi e scambiando qualche parola. L’account ufficiale di Wimbledon ha pubblicato un post in cui Djokovic e Alcaraz si stringono la mano, replicando quel saluto al termine della finale dello scorso anno.

Video accompagnati dalla descrizione “Un abbraccio familiare, a un anno dalla finale del Gentlemen's Singles 2023”. Scopriremo solo tra qualche giorno se i due saranno ancora protagonisti sul verde dello Slam britannico.