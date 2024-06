Novak Djokovic arriverà domani a Wimbledon: le ultime sul campione

Sono passati solo 17 giorni dall'operazione al menisco del ginocchio destro ma Novak Djokovic sembrerebbe pronto nuovamente a sorprendere tutti. Lo ha fatto per una carriera intera, ha giocato e vinto match che nessuno avrebbe mai immaginato e ora il 24 volte vincitore di titoli del Grande Slam vuole stupire ancora.

Come riporta la BBC l'attuale numero tre al mondo arriverà nella giornata di domani a Wimbledon e proverà ad allenarsi per verificare le sue condizioni in vista del torneo londinese. Va detto che la sua presenza non significa partecipazione certa ma è un forte indizio e Nole non vuole rassegnarsi ma vuole disputare il torneo.

Il campione serbo è incredibile e la resistenza ai problemi fisici è una delle sue più grandi qualità: il tennista di Belgrado vuole tentare e provare a vincere il suo 25esimo Slam.

Novak Djokovic, le ultime sull'infortunio

Djokovic ha subito un infortunio nel secondo set del match valido per gli Ottavi di finale del Roland Garros contro l'argentino Cerundolo.

Nonostante il problema fisico Nole ha continuato a giocare, visibilmente dolorante, ma è riuscito a vincere e ribaltare la gara. Poi gli esami che hanno certificato il bisogno urgente dell'operazione e Djokovic è stato costretto subito all'intervento, fatto in quel di Parigi.

Per i medici la sua partecipazione a Wimbledon era quasi impossibile, ma ora la notizia del suo arrivo in Inghilterra cambia tutto. Djokovic vuole provarci davvero e tenterà il tutto per tutto per essere del torneo, senza dimenticare che al momento la sua priorità restano le Olimpiadi di Parigi, unico evento che manca al suo immenso palmares e Nole vuole completare il cerchio e fare la storia.

Domani sarà a Wimbledon e poi deciderà il da farsi sulla sua partecipazione o meno al terzo torneo del Grande Slam dell'anno.