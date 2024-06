Greg Rusedski deciso: "Novak Djokovic è il più grande atleta che io abbia mai visto"

In un episodio del podcast Inside-In di Tennis Channel, l'ex tennista Greg Rusedski ha espresso la sua fiducia nel fatto che Novak Djokovic si riprenderà con forza dallo stop legato all'infortunio subito al Roland Garros.

E sono parole d'ammirazione quelle dell'ex tennista canadese naturalizzato britannico: "Novak Djokovic vuole giocare ancora molto a lungo - avvisa Rusedski -: è il più grande atleta che abbia mai visto. Dimenticare o non considerare più il giocatore serbo sarebbe un errore".

Per l'ex numero 4 del mondo, Djokovic "ha il desiderio di giocare molto a lungo”. Non si sa ancora se il 24 volte campione Slam giocherà a Wimbledon dopo l'intervento al ginocchio per via dell'infortunio a Parigi contro Francisco Cerundolo.

Nel calendario del tennista serbo sono segnate decisamente tra gli eventi assolutamente prioritari le Olimpiadi che si terranno al Roland Garros dal 27 luglio.

Greg Rusedski: "Non dimentichiamo che l'anno scorso ha vinto 3 Slam e ha fatto finale nel quarto"

"Ho avuto alcune conversazioni con l'agente di Djokovic – ha rivelato il finalista degli Us Open 1997 - e lui vuole giocare molto a lungo.

Ha avuto una lesione al menisco non grave. Se Novak vuole giocare per altri due, tre, quattro anni non va cancellato dalla considerazione. Lui è l’atleta più disciplinato che abbia mai visto. Penso che sia probabilmente il più grande atleta che abbia mai visto in vita mia.

Quest’anno non è stato grandioso per lui, ma non dimentichiamolo, l’anno scorso ha vinto tre dei quattro Slam ed è arrivato in finale a Wimbledon. Probabilmente lì avrebbe dovuto vincere la partita, ma le cose non sono andate per il verso giusto per lui.

E tutti lo dimenticano perché sono cinque mesi che non gioca bene e ora ha un infortunio. Io penso invece che tornerà con una vendetta".