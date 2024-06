Lacoste la combina grossa su Novak Djokovic: l'incredibile gaffe diventata virale

Un errore decisamente grossolano quello commesso dalla nota azienda d’abbigliamento francese Lacoste. Il protagonista, suo malgrado, è stato Novak Djokovic, che incolpevolmente ha subito le conseguenze di una leggerezza alquanto evitabile.

La casa d’abbigliamento ha infatti diffuso sul suo store online una tuta da ginnastica esclusiva, che commemora la vittoria del 25esimo titolo Slam del fuoriclasse serbo. Tutto molto bello, peccato che Nole si sia fermato a 24, con l’ultimo successo a Flushing Meadows, lo scorso 10 settembre.

Il capo di abbigliamento in edizione limitata era stato messo in vendita per i clienti statunitensi. Un pezzo da collezione dal valore di 350 dollari. Tuta in pile che comprende una felpa con cappuccio, i pantaloni della tuta e un pile in cotone organico.

Oltre agli immancabili coccodrilli sul petto e sulle cosce, segno distintivo della nota azienda, il kit commemorativo presenta anche il numero "25". Una collaborazione, quella tra Djokovic e Lacoste, che dura dal 2017, e che è stata recentemente prolungata fino al 2025.

Djokovic, recupero lampo verso Wimbledon?

Intanto il tennista di Belgrado sta facendo di tutto per mettersi alle spalle l’infortunio e l’operazione al menisco del ginocchio destro. Sui social Novak ha mostrato i suoi progressi, facendo intravedere anche i primi allenamenti sul campo.

Appurata la sua presenza alle prossime Olimpiadi a Parigi, tutti si chiedono se Nole sarà in grado già di partecipare all’imminente edizione di Wimbledon con un margine così residuo per prepararsi.

La risposta dovrebbe essere ‘no’ ma Djokovic ci ha abituato nel corso della sua carriera agonistica che tutto, o quasi, è possibile. In ogni caso i dubbi verranno sciolti nei prossimi giorni. Wimbledon inizierà ufficialmente il 1 luglio.