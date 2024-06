Novak Djokovic, rientro già a Wimbledon? Un indizio fa sognare i suoi tifosi

Novak Djokovic sta facendo passi da gigante dopo l’operazione al menisco del ginocchio destro. Ieri il fuoriclasse serbo ha pubblicato un video sui suoi canali social nel quale ha mostrato tutti i progressi di queste ultime settimane.

Dalle stampelle agli scatti sul prato, in compagnia di suo figlio. Il 24 volte campione Slam è tornato anche ad impugnare la tanto amata racchetta, dando un importante segnale a tutti i suoi tifosi ed ai suoi avversari: “Tennis, mi sei mancato.

Continuiamo a costruire giorno dopo giorno", ha scritto come didascalia.

Djokovic, rientro già a Wimbledon?

Appurata la sua presenza alle prossime Olimpiadi a Parigi, tutti si chiedono se Nole sarà in grado già di partecipare all’imminente edizione di Wimbledon con un margine così residuo per prepararsi.

A poco più di una settimana dall’inizio dello Slam londinese, Djokovic ha deciso di mostrare i progressi nel lavoro post-operazione, sul cemento, non propriamente la stessa superficie sulla quale si giocano i Championships.

E’ quindi da interpretare come un indizio di resa? Tutt’altro. Spesso in passato il tennista di Belgrado archiviata la stagione sul rosso si è spostato sul duro, per farsi trovare pronto allo swing sull’erba.

Impossibile prevedere i suoi piani in questo momento, ma un indizio del genere non è da prendere sotto gamba. L'ormai ex numero uno ha una voglia matta di riscattare una stagione fin qui avara di emozioni e successi, come non gli era mai capitato in carriera.

Qual migliore occasione del torneo che negli ultimi anni gli ha regalato enormi soddisfazioni? Da qui al 1 luglio, giorno di inizio ufficiale del Major, il serbo dovrà dare un responso sulla sua partecipazione.