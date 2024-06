Novak Djokovic sorpasserà Carlos Alcaraz nel ranking Atp senza giocare: il motivo

La stagione su erba non è cominciata nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo, reduce dalla splendida vittoria al Roland Garros, si è fermato agli ottavi di finale dell'Atp 500 del Queen's, vincendo appena una partita nel torneo che aveva conquistato lo scorso anno.

È stato Jack Draper, già vincitore a Stoccarda, a compiere l'impresa di estromettere il campione in carica (testa di serie numero uno) dal tabellone: con un secco 7-6, 6-3, dimostrandosi abile a sfruttare le occasioni per mettere con le spalle al muro il suo avversario, il britannico si è regalato una giornata indimenticabile davanti al pubblico di casa, che lo ha naturalmente sostenuto e omaggiato al termine della battaglia.

Alcaraz perderà una posizione in graduatoria

La sconfitta precoce al Cinch Championships avrà delle conseguenze importanti per Carlitos: da lunedì, infatti, dovrà cedere il secondo posto del ranking Atp a Novak Djokovic, nonostante il serbo non stia giocando in queste settimane a causa di un intervento chirurgico al ginocchio destro per una lesione al menisco.

Il murciano scenderà a 8130 punti, perdendone praticamente 450 (il secondo turno quest'anno gliene garantisce appena 50, contro i 500 che andranno in scadenza del 2023). Nole resterà invece a quota 8360, in attesa di scoprire se riuscirà a tornare in campo a Wimbledon o dovrà dare forfait (più probabile la seconda opzione, considerando il tipo di infortunio).

Ecco l'attuale situazione in classifica:

Jannik Sinner 9490 (ancora in corsa ad Halle) Novak Djokovic 8360 Carlos Alcaraz 8130 Alexander Zverev 6805 (ancora in gara ad Halle) Daniil Medvedev 6445

Alcaraz si allontana ulteriormente da Sinner, che arriverebbe fino a quota 9890 punti se dovesse vincere la competizione in Germania.

L'iberico avrà bisogno naturalmente di invertire la rotta a Wimbledon, Slam londinese nel quale difenderà il trofeo e sarà ai nastri di partenza come uno dei principali favoriti (insieme all'altoatesino, che guiderà il main draw).