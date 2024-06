Djokovic ai Giochi Olimpici di Parigi 2024? L'annuncio del Comitato olimpico serbo

Novak Djokovic ha mostrato i primi progressi compiuti dopo l'operazione al ginocchio destro pubblicando un video del suo percorso di riabilitazione su Instagram. Video in cui cerca di rafforzare la zona interessata eseguendo già esercizi specifici e lavora con il sorriso.

Novak on IG : "Progress" !



Thank you for posting this, @djokernole 🙏🏻😁

Tutti conoscono il vero obiettivo del belgradese: arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e offrirsi l'opportunità di regalarsi quella medaglia d'oro che ha sempre sognato di vincere per il suo Paese.

Giochi Olimpici di Parigi 2024: arriva l'annuncio ufficiale su Novak Djokovic

Proprio pensando alle Olimpiadi, sono arrivate buone notizie. Il Comitato olimpico serbo ha infatti ufficializzato, almeno sulla carta, la presenza di Novak Djokovic attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore.

"Novak Djokovic e Dusan Lajovic hanno soddisfatto le condizioni secondo la classifica ATP e hanno confermato la loro partecipazione ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024" .

🎾 #TeamSerbia za #Paris2024 je dobio nove predstavnike i sada broji 9️⃣6️⃣ članova 💪🏻



Teniseri Novak Đoković i Dušan Lajović ispunili su uslove po ATP renkingu i potvrdili svoj nastup na Olimpijskim igrama 🇷🇸#JedanTimIstiCilj #ZaSrbiju

Sono invece numerosi i dubbi legati alla partecipazione di Djokovic alla prossime edizione di

I tempi di recupero previsti per un infortunio di tale portata sembrerebbero allontanare di per sé il serbo dai prati dell'All England Club, ma bisogna considerare anche che il passaggio da una superficie all'altra non gioverebbe alla sua forma fisica.