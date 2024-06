Andy Roddick spiega l'importanza delle gambe nel gioco di Novak Djokovic

Quando trattiamo di Novak Djokovic parliamo di un tennista che - nonostante le critiche e tutto quello che si è detto nel corso degli anni - resta il tennista più vincente nella storia di questo sport. Dai 24 titoli del Grande Slam al record di settimane in vetta al ranking fino ai Masters 1000 e una serie infinita di record.

Nole non molla, basta pensare che anche nel 2023, a 36 anni, ha vinto tre titoli del Grande Slam e le Atp Finals e ha perso solo in finale il quarto Slam restante a Wimbledon. Questo 2024 è stato invece piuttosto complicato, Djokovic ha avuto diversi problemi fisici, è ancora a quota 0 titoli e ha perso al Roland Garros lo scettro di numero uno, a discapito del nostro Jannik Sinner.

Il campione di Belgrado si è ritirato prima di disputare i Quarti di finale a Parigi e ha subito un'operazione al menisco. La sua presenza al torneo di Wimbledon, ormai sempre più vicino, è piuttosto complicata e il tennista balcanico sta provando in tutti i modi a essere a disposizione per i Giochi Olimpici di Parigi.

Parliamo infatti dell'unico grande obiettivo che manca nel palmares di Djokovic e per questo il tennista ci tiene particolarmente, ovviamente questo infortunio non ci voleva. Nel corso del suo Podcast Andy Roddick ha parlato dei problemi fisici di Djokovic e ha spiegato l'importanza delle gambe nel suo gioco.

Ecco le sue parole: "Per quel che riguarda l'infortunio di Djokovic non riguarda solo le sue condizioni fisiche ma anche il fatto che deve allenarsi e deve stare al 100 % fisicamente. Novak Djokovic ha bisogno assolutamente delle sue gambe al meglio, sono fondamentali per il suo gioco e le sue capacità difensiva.

Djokovic è il miglior difensore nella storia del tennis e per giocare di difesa devi assolutamente affidarti alle gambe, per questo deve stare al meglio".