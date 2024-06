Novak Djokovic ancora zoppicante, ma senza stampelle: ecco come procede il recupero

Novak Djokovic è tornato nella sua Belgrado dopo essersi sottoposto a un intervento al ginocchio destro presso la clinica Ramsay Santé di Parigi per curare la lesione al menisco occorsa durante il match contro Francisco Cerundolo agli ottavi del Roland Garros.

Il campione serbo è riuscito a vincere quella partita nonostante il serio infortunio, ma ha poi annunciato che non avrebbe preso parte al quarto di finale con Casper Ruud, perché gli esami strumentali avevano appunto evidenziato una lesione al menisco.

La speranza di Djokovic è recuperare in tempo per inseguire il sogno chiamato medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sembra quindi difficile vederlo in campo a Wimbledon. Antoine Gerometta, il dottore che lo ha operato, è stato chiaro: "Wimbledon? Per me è improbabile che riesca a tornare in condizione al 100% in tre settimane" .

Novak Djokovic, ecco come procede il recupero dopo l'operazione al ginocchio

Djokovic, una volta tornato in patria, ha fatto ricorso - stando a quanto riferito da Informer - al metodo di trattamento legato all'utilizzo della camera iperbarica.

Un trattamento sempre più diffuso tra gli sportivi: nel mondo del tennis, per esempio, anche Rafael Nadal si è affidato in passato alla camera iperbarica; così come campioni del calibro di Neymar, Ronaldo e Lukaku in quello del calcio.

Questultima consente di recuperare più velocemente da alcuni infortuni grazie alla maggiore ossigenazione a livello dei tessuti. Djokovic cammina già senza ricorrere alle stampelle, ma è apparso ancora zoppicante.