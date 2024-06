Novak Djokovic, il medico: "È stato incredibile, doveva andare al pronto soccorso"

L'avventura di Novak Djokovic al Roland Garros è terminata nel peggiore dei modi. Il campione serbo ha disputato un buon torneo ma si è dovuto arrendere a un problema fisico accusato durante il match con il tennista argentino Cerundolo.

Djokovic si è infortunato all'inizio del secondo set ma nonostante ciò è riuscito a reggere fino alla fine ottenendo addirittura la vittoria del match. Una gran prestazione, eroica dal punto di vista fisico, ma che ha costretto Nole a ritirarsi dal torneo il giorno dopo, lasciando anzitempo ai Quarti di finale e comunicando di fatto il forfait da numero uno al mondo.

Djokovic poteva solo andare in finale (almeno) per difendere il primato ma ora ha dovuto lasciare campo a Jannik Sinner, nuovo numero uno al mondo. Qualcuno inizialmente aveva addirittura messo in dubbio le condizioni fisiche del campione balcanico, ma subito dopo il ritiro hanno dovuto ritrattare.

Djokovic dopo il ritiro subito si è operato al menisco e dovrà restare fermo per diverso tempo: quasi sicuramente Nole dovrà saltare il torneo di Wimbledon. Antoine Girometta, medico che ha operato il tennista, ha parlato ai microfoni dell'Equipe e ha rilasciato clamorosa dichiarazioni sul tennista 24 volte campione Slam: "C'era una certa urgenza, Djokovic doveva essere operato subito.

Considerato l'infortunio credo che quello che Djokovic ha fatto in campo è stato straordinario, il 99 % delle persone sarebbero andate al pronto soccorso", Nole invece ha continuato e ha addirittura vinto il suo match dopo oltre quattro ore e mezza di sfida con Cerundolo.

Riguardo l'infortunio il medico ha proseguito: "Con la sua squadra e con Novak sono stato trasparente, dipenderà da come reagirà il suo ginocchio". Con Wimbledon che comincerà il 1 Luglio la presenza del tennista serbo appare al momento molto complicata.