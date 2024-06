Novak Djokovic si complimenta con Carlos Alcaraz: ecco le bellissime parole

Carlos Alcaraz felice: "Per vincere questi tornei ci vuole una grande forza mentale"

Polemiche per l'errore dell'arbitro nel quinto set, Alexander Zverev: "È frustrante"

Uno Slam su ogni superficie. Lavoro incredibile" sono state le bellissime parole scritte dal serbo, che con ogni probabilità tornerà a competere nuovamente a Parigi in occasione delle Olimpiadi.

Nole, con un post su Instagram, ha fatto sapere ai fan di aver visto la finale del Roland Garros in tv.

Uno degli sconfitti, al termine della competizione, è senza dubbio Novak Djokovic. Il campione serbo ha rimediato una lesione al menisco ed è stato costretto ad abbandonare la manifestazione prima di giocare i quarti di finale: il ritiro non gli ha permesso di difendere il titolo conquistato nel 2023 e lo ha fatto scendere fino al numero 3 del mondo, con l'altoatesino e lo stesso Alcaraz ora più avanti.

Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo il successo in semifinale contro Jannik Sinner 2 giorni fa

Un'impresa riuscita in questa edizione del torneo parigino, con lo spagnolo che ha saputo vincere le ultime due partite decisive rimontando da 1-2 sia contro Jannik Sinner che Alexander Zverev. Il giovane iberico ha dimostrato di avere qualcosa in più sulla terra battuta rispetto ai suoi diretti avversari: è questo l'aspetto che ha fatto riflettere i fan e gli appassionati, che si sono domandati sui social se possa cominciare un nuovo dominio spagnolo nell'appuntamento francese.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD