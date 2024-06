"Sto elaborando": Novak Djokovic, annuncio ufficiale e prima foto in stampelle

Nella giornata di ieri Novak Djokovic si è operato ufficialmente, il campione serbo ha deciso di non attendere e procedere immediatamente affinché si possa raggiungere un recupero immediato. Dopo la sfida contro Cerundolo che Nole è riuscito a vincere - da gran battagliero qual è - nonostante i problemi fisici, il tennista serbo ha fatto gli esami strumentali e ha capito che non poteva andare avanti.

Si è arrivata così all'operazione e il campione di Belgrado (che ha perso anche la prima posizione al mondo a discapito di Sinner) resterà fermo per circa tre o quattro settimane e salterà quasi sicuramente il prossimo torneo di Wimbledon: no a Wimbledon ma si alle Olimpiadi, grande obiettivo stagionale e unico trofeo che manca nell'immenso palmares del tennista.

Negli ultimi minuti il tennista balcanico ha pubblicato un post sui propri account social dove ha chiarito tutte le sue condizioni fisiche, ecco le sue parole: "Nei giorni scorsi ho dovuto prendere alcune decisioni difficili dopo un grave problema al menisco durante il mio ultimo match.

Sto ancora elaborando tutto l'accaduto ma sono felice di aggiornarvi che l'intervento è andato bene. Apprezzo tantissimo il team di medici che mi è stato accanto e vi ringrazio per i messaggi". Djokovic si prenderà quindi un periodo di pausa dal tennis con l'obiettivo di tornare più forte di prima e senza più mollare.

Ecco il post social:

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.



I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P — Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2024