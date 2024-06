Dopo aver annunciato il forfait alla vigilia del quarto di finale contro Casper Ruud al Roland Garros, Novak Djokovic non ha perso tempo e si è subito sottoposto a un'operazione al ginocchio destro a Parigi dopo aver rimediato una brutta lesione al menisco.

L'intervento è perfettamente riuscito e solo il percorso di riabilitazione stabilità i tempi di recupero.

Durante l'artroscopia, i medici hanno accertato che non si tratta di una variante grave della lesione al menisco del ginocchio destro e che il periodo di recupero non dovrebbe essere così lungo.

Si prevede - nella migliore delle ipotesi - una pausa di circa tre settimane prima di tornare a lavorare sul campo.

Novak Djokovic, intervento perfettamente riuscito: i possibili tempi di recupero

Sono due gli impegni che Djokovic ha segnato da tempo sul calendario: Wimbledon e i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Lo Slam londinese inizierà lunedì 1 luglio - tra meno di un mese - e sembra quindi irrealistico che il belgradese riesca a recuperare per scendere in campo sui prati più famosi del mondo. Djokovic farà di tutto per partecipare alle Olimpiadi che rappresentano il suo vero obiettivo stagionale, perché la medaglia d'oro è l'unico traguardo che manca alla sua straordinaria carriera.

Come spiegato dal giornalista di SportKlub Saša Ozmo, le possibilità di vedere Djokovic in campo a Parigi sembrano alte. Tutto, però, dipenderà da come il suo corpo reagirà nelle successive settimane.