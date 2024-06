Novak Djokovic si opera oggi a Parigi: niente Wimbledon, obiettivo Olimpiadi

Lo immaginavamo tutti visto l'annuncio del ritiro e purtroppo l'infortunio occorso al leggendario campione serbo Novak è più grave del previsto. Il tennista balcanico si opera in queste ore a Parigi, per questo motivo non avrà l'opportunità di giocare a Wimbledon e tenterà un recupero (possibile ma non certo) per i Giochi Olimpici sempre a Parigi, torneo che Djokovic non ha mai vinto e grande obiettivo stagionale.

Nella giornata di ieri Djokovic ha annunciato il ritiro al Roland Garros, cedendo così la possibilità di andare in semifinale al norvegese Casper Ruud e firmando ufficialmente il cambio scettro nel ranking con Jannik Sinner nuovo numero uno al mondo.

Nole comunicò ieri: "Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso ma devo ritirarmi a causa di una lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro".

Un grave infortunio che ha costretto Djokovic ad agire con svela e per questo ci sarà subito l'operazione.

Djokovic, le ultime sul recupero

Un'operazione che come riportano i media serbi è la scelta più logica per accelerare il processo di guarigione ma che lo farà restare fermo almeno quattro settimane.

Teoricamente Nole potrebbe provare a giocare Wimbledon ma rischierebbe molto, soprattutto in vista delle Olimpiadi. A meno di clamorosi colpi di scena il tennista lavorerà quindi direttamente per le Olimpiadi e il fisioterapista serbo Dobrosav Melajac ha rassicurato ai microfoni di SportKlub: "Non è realistico che Nole sia pronto per Wimbledon, soprattutto visto il cambio superficie in erba e sicuramente correrebbe dei rischi.

Penso invece che Djokovic abbia tutto il tempo necessario per prepararsi per i Giochi Olimpici del 2024". Insomma niente Wimbledon per Novak Djokovic che perderà diversi punti anche in chiave ranking Atp. Testa Direttamente alle Olimpiadi.