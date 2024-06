Novak Djokovic svela l'entità dell'infortunio e spiega: "Sono davvero triste"

Novak Djokovic è stato costretto a dare forfait alla vigilia del quarto di finale contro Casper Ruud al Roland Garros. Il campione serbo, ieri pomeriggio, è riuscito a compiere una vera impresa battendo al quinto set Francisco Cerundolo nonostante l'infortunio al ginocchio che si è rivelato piuttosto serio.

Gli esami hanno infatti evidenziato una lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro. Il grande punto interrogativo, ora, riguarda i prossimi mesi di Djokovic, perché manca un mese all'inizio di Wimbledon e ci saranno poi i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il 37enne farà di tutto per recuperare in tempo, ma arrivare nelle migliore condizioni a questi due importanti appuntamenti sarà davvero difficile per lui.

Roland Garros - Le prime parole di Novak Djokovic dopo il forfait

"Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros.

Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno na lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione e analisi.

Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l'affetto e il continuo supporto. A presto. Con amore e gratitudine, Nole" , ha scritto Djokovic sul proprio account Instagram.

Ruud, in semifinale senza giocare, è stato molto sportivo e ha augurato a Djokovic un veloce recupero su Twitter.