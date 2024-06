Novak Djokovic allarma i fan per il problema al ginocchio: le ultime sull'infortunio

13 ore e 43 minuti. È il tempo già trascorso da Novak Djokovic in campo in questa edizione del Roland Garros, in attesa dei quarti di finale. Il campione serbo ha dovuto giocare per oltre 4 ore e mezza contro Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, l'ultimo ad arrendersi dopo 5 set di grande battaglia.

Il numero uno del mondo ha accusato problemi fisici al ginocchio sinistro, che sono peggiorati nel corso della sfida con l'argentino: prima del match il giocatore di Belgrado era già stato avvistato con una fasciatura sulla parte dolorante della rotula, poi non utilizzato quando è sceso in campo.

Il momento del medical timeout richiesto, che lo ha trascinato a perdere il secondo e il terzo set prima di rimontare, è stato analizzato dallo stesso tennista in conferenza stampa: "Il fisioterapista dell'Atp ha fatto del suo meglio, ma neanche lui poteva fare molto.

Non potevo cambiare direzione o correre verso sinistra. Anche lo stesso Francisco se n'è accorto. Il motivo per cui ho continuato è perché volevo vedere se gli antinfiammatori che stavo prendendo funzionassero.

Hanno iniziato a fare effetto dopo 45 minuti. Questo mi ha permesso di dare il massimo fino alla fine della partita" ha dichiarato. L'infortunio, a quanto è emerso, si è fatto sentire dalla lotta estenuante di notte con Musetti: "Il giorno dopo giocare a bocce è stata la cosa più impegnativa che ho fatto.

Ho lavorato con il fisioterapista e in piscina per ridurre la tensione nei muscoli e nelle articolazioni. Non sentivo che l'incontro precedente mi avesse influenzato molto, fisicamente stava bene. Questo infortunio è alquanto imprevedibile.

Ora parlerò con la mia squadra per vedere la procedura da seguire con il mio ginocchio" aveva annunciato.

Djokovic si sarebbe sottoposto a degli accertamenti

Secondo quanto riportato anche da Sky Sport, Nole si sarebbe sottoposto a dei test per verificare la condizione del suo ginocchio.

Dall'esito di questi esami il serbo potrebbe prendere una decisione definitiva riguardo il match di mercoledì con il norvegese Casper Ruud, cliente ostico da affrontare sulla terra battuta (due finali consecutive a Parigi, l'ultima disputata e persa proprio contro Djokovic).