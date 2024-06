Novak Djokovic e la pesante polemica per i campi del Roland Garros

Novak Djokovic è davvero 'immortale' Nel corso della sua carriera abbiamo più volte assistito a sue storiche imprese ma anche in questo Roland Garros 2024 stiamo notando qualcosa di magico. Prima contro il nostro Lorenzo Musetti, in campo fino a dopo le 3 di notte e senza fermarsi praticamente mai in quattro ore di gioco, poi acciaccato, al limite dell'infortunato, Djokovic ha battuto in cinque set e dopo quattro ore e mezza l'argentino Cerundolo, terraiolo e tennista presente nella Top 30.

Dopo aver dominato il primo set con un netto 6-1 il tennista balcanico è scivolato in campo accusando poi un problema al ginocchio. In conferenza stampa poi dirà di aver avuto un risentimento ad un problema già subito negli ultimi giorni e che la caduta ha semplicemente acuito il caso.

Oltre a ciò Djokovic ha - in diverse occasioni durante il match - polemizzato con il giudice di sedia e con il supervisore, rei di non sottolineare le condizioni di un campo a suo dire fatiscenti o quasi. Nel corso del match Djokovic ha chiesto di spazzare più volte il campo anche per evitare di mettere a rischio l'incolumità dei tennisti.

Molte volte al cambio di campo il numero uno al mondo ha ironizzato sottolineando (in maniera ironica) le ottime condizioni del campo.

Djokovic says to the tournament supervisor that he ‘screwed’ up his knee due to the condition of the court, wants them swept more often (also said the same when he played Musetti) 🧱 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 3, 2024