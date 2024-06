Novak Djokovic: “Campo troppo scivoloso. Mi sono infortunato per questo motivo”

Una vittoria speciale, ma che lascia tanti dubbi sul futuro. Dopo quella di qualche giorno fa su Lorenzo Musetti, al Roland Garros arriva un’altra vittoria in rimonta per un Novak Djokovic a mezzo servizio. Contro l’argentino Francisco Cerúndolo, il serbo ha resistito anche ad un infortunio al ginocchio, riuscendo ad imporsi in cinque set dopo 4 ore e mezza di battaglia.

La sua presenza nei quarti di finale del Roland Garros 2024 contro Casper Ruud a questo punto è a forte rischio e lo stesso numero uno ha parlato delle sue condizioni fisische.

Le parole di Novak Djokovic

Il tennista serbo ha spiegato la natura del problema al ginocchio.

“Ho chiesto di fare fisioterapia perché sentivo dolore. Questo ha influito sul mio gioco. Per due set non ho voluto partecipare a molti scambi. Se faceva dei drop shot o dei cambi di direzione, non mi sentivo a mio agio nello scambio.

A un certo punto mi sono chiesto se continuare a giocare o meno, visto quello che stava succedendo. Dopo il terzo set ho chiesto altre medicine. Ho preso la dose massima che potevo prendere e ho iniziato a sentire gli effetti nel quarto set.

Sentivo meno limitazioni nei movimenti. Nel quinto set ho giocato senza dolore, ma l'effetto dei farmaci non dura per sempre, quindi vedremo. Domani farò degli esami” ha dichiarato Djokovic. Il serbo ha continuato: “In passato ho giocato altri tornei con strappi muscolari.

Anche l'adrenalina che sentiamo ci aiuta. L'aspetto positivo di uno Slam è che si ha un giorno di riposo tra una partita e l'altra, e questo può aiutare il recupero. Non so cosa succederà domani. Non so se sarò in grado di giocare mercoledì.

Spero di sì”. Il 24 volte campione slam ha poi polemizzato sulle condizioni del campo. “A causa del clima, le condizioni di quest'anno sono un po' particolari. Ci sono state molte piogge, molto intense, e questo influisce sul terreno.

Questa è una superficie viva, come l'erba. La terra può essere trattata, non come l'erba. Il Roland Garros è il torneo che tratta meglio la terra battuta, senza dubbio. Credo che il sole di oggi abbia influenzato la terra battuta, in qualche modo.

Non so cosa abbiano fatto, ma sembra che abbiano tolto dalla terra battuta qualcosa che non è presente sul campo. Il mio infortunio è avvenuto perché, a causa di questo, il terreno diventa molto scivoloso.

Ho un movimento molto aggressivo, con cambi di direzione molto repentini. Il numero di scivolate che ho avuto oggi è stato eccessivo” ha commentato Nole. Djokovic ha infine concluso: “Ho chiesto all'arbitro di sedia se potevano spazzare di più il campo.

Magari non a ogni scambio, ma ogni due o tre. Mi è stato risposto di no. Hanno chiesto al supervisor e anche lui ha rifiutato. Non voglio puntare il dito, sto solo cercando di capire quale sia il problema di spazzare il campo più spesso.

Non fa male a nessuno. Sarebbe una buona cosa per i giocatori, mettere più terra e spazzare di più. Ridurrebbe la quantità di scivolate”.