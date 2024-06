Novak Djokovic spaventa tutti al Roland Garros: "Non so se giocherò i quarti"

Un’ennesima prova della grandezza di un campione assoluto. Novak Djokovic aggiunge un altro tassello alla ormai indescrivibile carriera, e lo fa con quella caratteristica che l’ha sempre contraddistinto: la capacità di non mollare mai.

La prestazione agli ottavi di finale del Roland Garros contro Francisco Cerundolo è stata una dimostrazione del fatto che anche a 37 anni e in condizioni fisiche precarie, per battere il tennista serbo bisogna andare oltre le proprie possibilità.

Dare il 100% non è sufficiente. Chidere all’argentino, che dal contro break subito nel quarto set ha visto sfaldarsi piano piano tutte le proprie certezze, vedendosi sfuggire un’impresa che per lui sarebbe stata indimenticabile.

Finisce 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 a favore del numero uno al mondo una battaglia di oltre quattro ore e mezza, con Djokovic che fa il paio con la rimonta strepitosa messa in atto contro Lorenzo Musetti nel turno successivo. Il problema al ginocchio tiene però in apprensione i fan e lo stesso campione serbo, che in conferenza stampa ha rivelato le proprie condizioni in vista del prossimo impegno.

Le parole di Novak Djokovic in conferenza stampa

Il 24 volte campione slam ha spiegato ai giornalisti di soffrire da qualche settimana di un fastidio al ginocchio, acutizzatosi con una scivolata nel secondo set. “Da qualche settimana avevo qualche piccolo problema al ginocchio, ma niente di grave.

Poi sono scivolato nel 2° set e ho sentito dolore. Ho preso molti antidolorifici e hanno iniziato a fare effetto, alla fine del quarto” ha rivelato il numero uno al mondo. L’intervento del fisioterapista del torneo francese e gli antidolorifici presi al termine del terzo set hanno ridotto il dolore, ma le reali condizioni di Nole si scopriranno soltanto nei prossimi giorni.

Il 37enne infatti ha dichiarato di non sapere ancora se prenderà parte alla prossima partita. “Non so se giocherò i quarti di finale, aspetteremo e vedremo” ha concluso Djokovic.