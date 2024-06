Novak Djokovic raggiunge quota 370 vittorie negli Slam: scavalcato Roger Federer

Il serbo sempre più nella leggenda di questo sport: altro incredibile traguardo per lui

La vittoria appartiene al pubblico, ho dovuto rimontare da due set di svantaggio nell'ultima partita, ma voi mi avete dato di nuovo tutta questa energia. Ero a un passo dal perdere questo match”, ha dichiarato Djoker, per poi rivolgersi al suo avversario odierno: “Voglio inoltre congratularmi con la grande partita di Cerúndolo che meritava di più”, ha detto.

Nessuno ha raggiunto più quarti di finale di lui in uno Slam. Anche in questo caso a farne le spese è stato Federer, che si è visto scavalcare da Djokovic, arrivato a 59. Il record-man balcanico al termine della partita, stremato, ma felicissimo, ha voluto ringraziare il pubblico che lo ha spinto nell’ennesima impresa: “Devo ringraziarvi molto.

Ma non è solo l’unico grande traguardo che ha raggiunto stasera il belgradese.

Novak leaves another 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸𝒶𝓁 mark ✍️ Djokovic clinches a record-breaking 370 Grand Slam match wins. #RolandGarros pic.twitter.com/LGipnLYGSn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

Giusto per citarne alcuni, Rafael Nadal (314), Jimmy Connors (233), Andre Agassi (224).

Nole è ai quarti di finale del Roland Garros. Per lui sono 370 vittorie in carriera nei quattro tornei più ambiti e prestigiosi al mondo.

A soccombere stavolta è stato l’argentino Francisco Cerundolo , che ha costretto il numero uno al mondo a dover fare di nuovo gli straordinari, ma non è riuscito nell’impresa di estrometterlo dallo Slam dove è campione in carica.

Novak Djokovic non muore mai. E’ proprio il caso di dirlo. Dopo la maratona della scorsa notte nella quale è uscito vincitore contro il nostro Lorenzo Musetti , il fuoriclasse serbo ce l’ha fatta ancora una volta, ed è venuto fuori da una partita che sembrava segnata.

