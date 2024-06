"Attore provetto": Novak Djokovic, le parole di Bertolucci sorprendono

Quando parliamo del campione serbo trattiamo di uno dei più grandi campioni della storia del tennis, sicuramente il tennista più vincente nella storia di questo sport. Grazie alla vittoria in cinque set contro Lorenzo Musetti Nole ha raggiunto Roger Federer a quota 369 vittorie nei tornei del Grande Slam e gli ha tolto uno dei pochi record che ancora deteneva.

Novak Djokovic è un grande campione ma è anche un tennista che spesso è apparso divisivo tra coloro che lo amano e coloro invece che non sopportano il suo atteggiamento. Nel corso della sua carriera alcuni fan non hanno accettato cose come le polemiche arbitrali, la squalifica per aver colpito un giudice di linea a gioco fermo (assolutamente involontario occorre precisare) e per il chiamare timeout medici in determinati momenti, talvolta scelte giudicate strategiche.

Anche nel match contro Musetti qualcuno sui social ha criticato il fatto che Nole apparisse depresso e in grossa difficoltà nel secondo e nel terzo set e subito dopo è riuscito a reagire alla grande nel quarto e quinto set riprendendosi in maniera incredibile.

L'ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato il suo atteggiamento con quella che ad alcuni è apparsa una vera e propria frecciata, mostrata sui propri canali social. Ecco il tweet:

Da sempre Nole appare molto sofferente quando le cose vanno male e bello arzillo nei momenti favorevoli.Attore provetto! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) June 2, 2024

Djokovic sarà impegnato agli Ottavi di finale contro il tennista argentino Cerundolo e c'è curiosità per vedere le sue reali condizioni. La sfida contro Musetti è terminata alle 3 di notte dopo oltre 4 ore e mezza e ora c'è curiosità per vedere come Djokovic affronterà le prossime sfide, a partire dalla prossima.