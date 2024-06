Novak Djokovic e la provocazione di Simone Tartarini che lo ha riportato in partita

Questa notte si è giocata una delle partite più intense e imprevedibili di questa edizione del Roland Garros, quella tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Conclusasi in 4 ore e 32 minuti il match ha visto continui ribaltoni, sia da una parte che dall’altra, ma che poi è stata portata a termine dal numero uno al mondo, che ha imposto la legge del più forte.

L’azzurro, ieri sera, così come nel resto del torneo, ha sfoderato una prestazione eccellente, mettendo alle corde il campione in carica qui a Parigi. Dopo aver perso il primo set, il toscano non si è demoralizzato, salendo in cattedra con un tennis sublime, che gli ha permesso di vincere il secondo al tie break e il terzo parziale.

L’inerzia del match sembrava quindi girare completamente a favore di Musetti, che stimolato da Simone Tartarini, ha provato a far muovere il 37enne di Belgrado, che in quel momento sembrava in affanno. Hanno fatto molto discutere nella fattispecie le parole del suo coach, che in un momento di grande enfasi ha esclamato tale frase: “Forza, un quarto d'ora e siamo a casa".

Frase che evidentemente è balzata all’orecchio di Djokovic, che forse stuzzicato da queste parole ha ritrovato la lucidità e la sua consueta tempra, riprendendo in mano le redini della partita. Tartarini in queste ore è stato bersagliato forse eccessivamente sul web, per aver provocato il fuoriclasse serbo, che conoscendo perfettamente l’italiano avrà raccolto il guanto di sfida, come spesso gli è successo in carriera.

Il 23enne di Carrara ha fatto estremamente fatica a mantenere il servizio dal quarto set in avanti. Djokovic, ha invece alzato gli scudi in difesa ed ha portato il match sui suoi binari.

"Questo match ha dimostrato perchè Novak è una leggenda"

Musetti al termine del match non ha però trovato scuse, rendendo merito al fuoriclasse serbo: "È stata la sfida più intensa della mia vita e lui ha dimostrato perché è leggenda, il campione immortale di questo sport.

Da quando mi ha brekkato nel quarto le cose sono cambiate, peccato perché la partita si era messa bene e a un certo punto ci credevo. Mi sentivo padrone del campo; poi da quel break è come se lui avesse tolto le catene e ha cominciato a giocare a livello incredibile.

Stasera ha vinto il migliore, io ho pochi rimpianti e anche il mio team è molto soddisfatto. Oggi è mancata davvero solo la vittoria", ha chiosato.