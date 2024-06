Novak Djokovic raggiunge Roger Federer ed è pronto a superarlo ancora

37 anni e un talento senza fine. Il numero uno al mondo Novak Djokovic non smette mai di stupire e anche quando sembra a un passo dal baratro riesce a rialzarsi e trovare la forza per realizzare l'ennesima grande impresa di una carriera straordinaria.

Il ventiquattro volte vincitore di tornei del Grande Slam era sotto 2 set a 1 contro il nostro giovane talento Lorenzo Musetti, due di notte in Italia e tutto il mondo in attesa di vedere la caduta del re. La vittoria dell"azzurro avrebbe probabilmente significato la resa di Nole, Jannik Sinner sarebbe diventato numero uno al mondo e il serbo avrebbe continuato il suo trend con 0 titoli in questo 2024.

Qui invece Djokovic non si è spento, si è fatto forza e ha disputato due set di grande livello, sfruttando anche il calo emotivo e soprattutto fisico del carrarino. Ottavi di finale raggiunti e la sfida ancora aperta per il Roland Garros e il numero uno con Nole che non ha alcuna intenzione di abdicare.

A fine match Djokovic ha avuto parole di elogio per l'avversario ma in molti hanno sottolineato il suo valore. Quella contro Musetti resta inoltre una sfida storica, il tennista di Belgrado ha vinto nella notte il suo match numero 369 nei tornei del Grande Slam raggiungendo chi deteneva questo record, ovvero l'eterno rivale Roger Federer.

369 vittorie negli Slam e la voglia di proseguire e migliorare un record che difficilmente appariva raggiungibile: così come i 20 Slam e così come le settimane in vetta al ranking Atp, Djokovic invece ha smentito tutti e ha realizzato l'ennesima impresa della sua straordinaria carriera.

Il dato è chiaro e mette Nole ancora una volta più in alto di tutti: