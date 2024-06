Novak Djokovic, che elogio a Lorenzo Musetti: le bellissime parole del serbo

Jannik Sinner prima di Djokovic-Musetti: "Spero in una cosa prima di tutto"

"Voi meritate un grande grazie, mi avete dato grande energia nel momento in cui ero sotto nel terzo set. È incredibile il fatto che siate rimasti fino alla fine" . Djokovic ha anche scherzato sullChi riesce a dormire ora? È impossibile andare a dormire con tutta questa adrenalina.

È andato molto vicino alla vittoria oggi. C’è stato un momento in cui non riuscivo più a trovare soluzioni, era impenetrabile. Faceva tutto con una qualità altissima e senza commettere troppi errori" ha detto Djokovic.

Proverò a parlare in francese perché ve lo meritate tutti. Cosa vi posso dire, bisogna innanzitutto fare grandi complimenti a Musetti. È un giocatore molto talentuoso, gliel’ho anche a rete al termine della partita.

Sono le ore 03:07 e Novak Djokovic ha trovato il modo di vincere una partita che sembrava ormai ben salda nelle mani di un eccezionale Lorenzo Musetti rifiutando con tutte le sue forze la sconfitta. Nessun match è terminato così tardi nella storia del Roland Garros; un match che ha regalato spettacolo nonostante l’ora tarda e che avrebbe meritato un’atmosfera all’altezza della qualità espressa in campo da entrambi i protagonisti.

