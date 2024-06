McEnroe difende Novak Djokovic sulla scelta del coach: "Tutto ciò è ridicolo"

Il match più atteso della giornata odierna al Roland Garros è senza dubbio l'ultimo sul centrale tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e il nostro Lorenzo Musetti, apparso abbastanza rigenerato dopo le ultime prestazioni.

Il campione balcanico è chiamato a presentare una buona versione di se e non può permettersi ulteriori passi falsi, la sconfitta chiuderebbe le porte di Slam a Parigi e significherebbe il sorpasso in classifica di Jannik Sinner al primo posto.

Per questo e per tanti motivi c'è grande curiosità di vedere la prestazione di Nole, tennista che ha avuto diverse difficoltà nel corso di quest'annata e lo dimostrano i zero titoli nel 2024. Per alcuni ha inciso la scelta di Djokovic di licenziare il suo storico coach Goran Ivanisevic e la crisi sarebbe legata anche all'assenza di un coach a tempo pieno.

Sulla vicenda ha parlato un ex tennista del passato, una leggenda del calibro di John McEnroe che si è espresso in maniera piuttosto netta.

Le parole di McEnroe sulla questione coach per Djokovic

Djokovic punta al titolo, nonostante le condizioni non perfette il serbo pensa sempre e comunque a quel risultato e resta tra i favoriti.

Ai microfoni di Eurosport John McEnroe ha parlato senza peli sulla lingua: "Leggo che Novak Djokovic abbia bisogno di un allenatore, io penso che tutto questo sia ridicolo. Praticamente secondo la gente ci vorrebbe una persona fissa che gli dica cosa fare in campo e non condivido affatto questa teoria".

McEnroe ha spiegato così le sue affermazioni: "Se vuole qualcuno intorno per me va benissimo. Ha funzionato incredibilmente bene perché nessuno, sia lui che qualsiasi suo tifoso, avrebbe mai sognato di vederlo vincere 24 titolo del Grande Slam.

Ricordo un match contro Monfils, lui vinse in cinque set e pensai che era bravo e coraggioso ma se qualcuno mi avesse detto che avrebbe vinto 24 Slam io gli avrei dato del pazzo".