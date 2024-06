Bertolucci su Djokovic: "Cambiare tutto il team mi sembra un tentativo disperato"

Questa sera - sul Court Philippe-Chatrier - Novak Djokovic affronterà il primo vero esame del torneo contro Lorenzo Musetti. Molte delle domande che le prestazioni e i risultati hanno creato intorno alla possibilità che possa fare bene al Roland Garros nelle ultime settimane, troveranno la loro risposta a partire dal delicato match con il tennisa di Carrara.

L'italiano ha spesso messo in difficoltà Djokovic sulla terra battuta: lo scorso anno lo ha battuto a Montecarlo e nel 2021 - proprio a Parigi - aveva vinto i primi due set, salvo poi arrendersi al ritorno del serbo e ad alcuni problemi fisici.

Bertolucci su Djokovic: "Deve dare delle risposte. Cambiare il team un tentativo disperato"

In un editoriale redatto per il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci ha fornito la sua analisi sul particolare momento che sta vivendo Djokovic.

"Finora si è un po` nascosto, una volta per un motivo, una volta per l`altro è sembrato cercare alibi sinceramente molto fragili per giustificare un rendimento lontano dalle aspettative. Credo che Djokovic sia consapevole del fatto che deve dare delle risposte ben precise a quella che è la sua condizione del momento in vista anche di Wimbledon e delle Olimpiadi" , ha scritto Bertolucci.

"Al momento riesce solo ad alzare l`asticella del rendimento in certi particolari momenti del match, non più come prima nell'arco dell'intera partita. Questo è il motivo per il quale leggiamo all'interno delle sue partite un andamento da montagne russe, con alti e bassi, dovuti molto probabilmente a una difficoltà nel trovare gli stimoli giusti e la concentrazione necessaria per condurre il match.

Il fatto che negli ultimi mesi abbia cambiato tutto il team, infine, mi sembra più un tentativo disperato di trovare la strada giusta per prolungare il dominio che altro, come se fosse l`unica soluzione possibile per tornare al centro del palcoscenico" .