Novak Djokovic 'bacchetta' il pubblico: "Swiatek? Giusto ribellarsi, serve rispetto"

Un tema caldo al centro del dibattito. Nelle ultime settimane, dopo il criticato atteggiamento dei tifosi italiani al Challeger di Napoli, tanti tennisti si sono espressi sulla trasformazione del tifo del pubblico tennistico da “rispettoso” a “tifo da stadio”.

Ultimi della lista la numero uno del mondo del ranking Wta Iga Swiatek e Daniil Medvedev, che hanno lamentato il comportamento del pubblico durante le fasi di gioco. Anche Novak Djokovic ha fatto sentire la propria voce. Nella conferenza stampa a seguito della netta vittoria sullo spagnolo Roberto Carballes Baena, il 24 volte campione slam si è espresso sul tema, commentando le dichiarazioni di Swiatek.

Le parole di Novak Djokovic

Il tennista serbo ha spiegato la propria visione sull’incitamento del pubblico nei vari tornei. “Sono tifosi molto appassionati. A volte possono essere difficili, e io ho avuto vere e proprie storie d'amore con i tifosi e partite difficili, mi sono trovato in entrambe le situazioni.

Ovviamente, vorresti sempre essere quello che riceve il sostegno o almeno sentire un'atmosfera neutrale in campo, ma non è possibile” ha dichiarato il serbo. Entrando nello specifico dello slam francese, Djokovic ha evidenziato come naturalmente i tennisti transalpini ricevano un sostegno molto più caloroso da parte del pubblico di casa.

“Quando giochiamo contro un giocatore francese, dobbiamo essere preparati a una battaglia. Ho visto alcuni punti del duello con Goffin ed è vero che possono essere rumorosi e comportarsi male in certi momenti, ma fa parte dello sport, qualcosa che accade anche nel calcio o nel basket.

Sono d'accordo con i giocatori che si ribellano al pubblico che manca loro di rispetto” ha concluso il numero uno. La discussione su questo tema è nata dalle dichiarazioni post partita di Iga Swiatek, che dopo il successo su Naomi Osaka, aveva pacatamente fatto notare che gli urli del pubblico durante gli scambi non faccia altro che deconcentrare i tennisti.

La numero uno aveva anche aggiunto "questo per noi è importante, lavoriamo tutta la vita per essere sempre migliori. Per favore, se potete sostenerci tra gli scambi ma non durante gli scambi, sarebbe davvero bello".