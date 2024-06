Novak Djokovic meglio di Rafael Nadal al Roland Garros: l'incredibile statistica

Tutto facile per Novak Djokovic al secondo turno del Roland Garros. Roberto Carballes Baena non è riuscito nel compito di impensierire il 24 volte campione slam. Il serbo se ne è sbarazzato con il risultato di 6-4 6-1 6-2.

prosegue quindi la sua marcia verso il quarto titolo a Parigi. Grazie a questo risultato Nole ha raggiunto l’ennesimo grande traguardo della sua straordinaria carriera. Sono ben 19 volte che Djokovic raggiunge il terzo turno nello Slam francese.

Mai nessuno ci era riuscito. Perfino il record-man incontrastato di questo torneo, Rafael Nadal, vincitore qui per ben 14 volte, era riuscito in questa impresa. Ma non è finita qui. Sono ben 94 vittorie al Roland Garros.

Solo agli Australian Open il campione balcanico può vantare tale bilancio.

19 - Novak Djokovic has reached the third round at Roland Garros for the 19th time in his career, the most of any player during the Open Era. Destiny. #rolandgarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/YOIfObDgIx — OptaAce (@OptaAce) May 30, 2024

Le parole in conferenza di Djokovic

Il fuoco dentro di lui non si è ancora spento, ma anzi, in eventi del genere per sua stessa ammissione è più intenso che mai: "Dentro di me c'è sempre la convinzione di poter vincere uno Slam.

È per questo che sono ancora in gara a questo livello, è per questo che sono qui. A quest'età non parteciperei agli Slam e non giocherei ancora a tennis da professionista se non credessi di avere le qualità per arrivare fino al titolo.

Sento ancora di avere il gioco per andare lontano. Ma come ho detto, non voglio montarmi la testa perché non ho ancora avuto una buona forma prima di arrivare al Roland Garros. La qualità più grande di Novak è forse il sapersi sempre motivare, cercando nuovi stimoli e resettando quanto fatto prima: “Da oltre 20 anni come tennista professionista ho dovuto fare i conti costantemente con la motivazione per mantenerla.

Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto delle settimane di riposo in cui avrei fatto fatica a spingere me stesso e a dare quello che devo dare in campo Anche se è vero che sono concentrato quasi esclusivamente sui Grandi Slam e sulle Olimpiadi e sul giocare per il mio Paese", ha spiegato.