Novak Djokovic non molla: "Ho ancora la convinzione di poter vincere uno Slam"

Novak Djokovic accede al terzo turno del Roland Garros. Il fuoriclasse serbo ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena, specialista su questa superficie, con il risultato di 6-4 6-1 6-2. Un risultato ed una prestazione incoraggiante per lui, sicuramente migliore di quella offerta contro il tennista di casa Pierre Herbert all’esordio.

Quando si parla di Slam il numero uno al mondo si trasforma, riuscendo a tirar fuori sempre il meglio da sé stesso: “Dentro di me c'è sempre la convinzione di poter vincere uno Slam. È per questo che sono ancora in gara a questo livello, è per questo che sono qui.

A quest'età non parteciperei agli Slam e non giocherei ancora a tennis da professionista se non credessi di avere le qualità per arrivare fino al titolo. Sento ancora di avere il gioco per andare lontano. Ma come ho detto, non voglio montarmi la testa perché non ho ancora avuto una buona forma prima di arrivare al Roland Garros.

Quindi devo mantenere le mie aspettative un po' più basse, anche se le speranze e le convinzioni sono sempre lì, sempre alte e io punto sempre al massimo. Ma sono consapevole del momento attuale e di ciò che devo fare ogni giorno per migliorare la mia forma man mano che il torneo va avanti e raggiungere il mio picco quando conta di più”, ha dichiarato in conferenza stampa.

"Sta diventando sempre più complicato essere sempre al top"

La qualità più grande di Novak è forse il sapersi sempre motivare, cercando nuovi stimoli e resettando quanto fatto prima: “Da oltre 20 anni come tennista professionista ho dovuto fare i conti costantemente con la motivazione per mantenerla.

Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto delle settimane di riposo in cui avrei fatto fatica a spingere me stesso e a dare quello che devo dare in campo Anche se è vero che sono concentrato quasi esclusivamente sui Grandi Slam e sulle Olimpiadi e sul giocare per il mio Paese.

È questo che mi spinge di più. Sta diventando sempre più complicato spingere me stesso in ogni torneo per essere al top”, ha ammesso. Non potevano mancare alcune parole su Rafa Nadal, probabilmente giunto al termine della sua incredibile carriera: “È stato il più grande rivale che abbia mai avuto e le partite sulla terra battuta contro di lui mi hanno frustrato molto nella mia carriera, ma mi hanno anche reso un giocatore migliore, mi hanno fatto capire cosa serve per batterlo e cercare di farlo almeno una o due volte al Roland Garros.

Per me vincere qui è sempre la montagna più alta da scalare, soprattutto perché devo sempre batterlo per vincere il titolo”, ha concluso.