Dopo l'esordio vincente al Roland Garros, Novak Djokovic ha reso omaggio al suo storico rivale Rafael Nadal. Il campione spagnolo è uscito di scena al primo turno lottando con tutte le sue forze contro Alexander Zverev e potrebbe aver giocato il suo ultimo match a Parigi.

Djokovic ha sempre descritto le partite con Nadal al Roland Garros come le sfide più difficili che si possano affrontare nel mondo del tennis. Dieci gli incontri disputati sul Court Philippe-Chatrier tra i due: otto le vittorie di Nadal; due quelle di Djokovic.

Il serbo è l'unico ad aver battuto due volte il maiorchino sulla terra parigina( 2015-2021) e conosce molto bene le sensazioni che si provano quando trovi dall'altra parte della rete Nadal su questo campo.

Novak Djokovic e l'omaggio da brividi a Rafael Nadal: le parole del campione serbo

Al termine della partita vinta in tre set contro Pierre-Hugues Herbert, nell'intervista rilasciata in campo a Fabrice Santoro, Djokovic ha dichiarato: “Ho assistito al match tra Rafael Nadal e Alexander Zverev.

Entrambi sono grandi giocatori. Rafa, dopo la partita, ha detto che non sa se è stato il suo ultimo match a Parigi. Ma tutta la storia che ha creato qui non si è mai vista e forse non si vedrà mai più nel nostro sport in futuro.

Nessun giocatore è riuscito a fare qualcosa del genere su questo campo. Complimenti a lui per l’incredibile carriera” .