Novak Djokovic, un nuovo coach lo affiancherà al Roland Garros: ecco il nome

Un altro allenatore, insieme a Nenad Zimonjic, per essere ulteriormente affiancato al Roland Garros. È questa la scelta presa da Novak Djokovic, con l'intento di affrontare nel migliore dei modi il prestigioso torneo parigino.

Il campione serbo lo ha rivelato nel corso della conferenza stampa, a pochi giorni dall'esordio in programma martedì 28 maggio contro il francese Herbert. Oltre al 47enne di Belgrado, nell'angolo del numero uno al mondo ci sarà anche Boris Bosnjakovic.

"Da quando mi sono separato da Goran, non ho mai confermato di avere un coach fisso. Ho detto che Nenad era lì per aiutarmi come amico e mentore, come qualcuno che considero importante nella mia vita. Boris fa parte del mio bagaglio tecnico di squadra, per così dire, quando si tratta di analizzare i miei rivali, le partite e il mio gioco.

Collaboriamo da diversi anni in vari ruoli e Boris era capo allenatore del Novak Tennis Center. Sarà il mio tecnico a Parigi, lavorerà con me sull'analisi, sulla preparazione e sulla tattica. Per quanto riguarda quello che verrà dopo questo Grande Slam, al momento non ho una soluzione di allenamento a lungo termine" ha confessato con molta onestà Nole.

Poche aspettative per il serbo

Non una preparazione ottimale quella svolta da Djokovic alla manifestazione francese, di cui è campione in carica per il trofeo conquistato nel 2023. Semifinale a Monte-Carlo non brillando particolarmente a livello di gioco, solo due partite agli Internazionali d'Italia perdendo nettamente contro il cileno Tabilo e semifinale all'Atp 250 di Ginevra la settimana scorsa: sono stati questi i risultati raggiunti dal serbo sulla terra rossa finora. Al Roland Garros dovrà cercare di spingersi fino in fondo per conservare il numero uno nel ranking.