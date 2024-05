Novak Djokovic sulla sfida tra Nadal e Zverev a Parigi: "Sarà uno spettacolo totale"

Obiettivo centrato con qualche difficoltà di troppo. È ancora un Novak Djokovic imperfetto quello sceso in campo contro Tallon Griekspoor ai quarti di finale dell’Atp 250 di Ginevra. Il numero uno al mondo ha rischiato di perdere il primo set contro l’olandese, salvando quattro set point sul punteggio di 4-5, prima del crollo del suo avversario, capace di vincere soltanto uno dei successivi 9 game.

Finisce 7-5 6-1 per il 24 volte campione slam, che in semifinale si troverà di fronte il ceco Thomas Machac. In conferenza stampa il serbo ha parlato dei progressi nel suo gioco, commentando inoltre il tabellone del Roland Garros.

Le parole di Novak Djokovic

Il 37ennne ha analizzato la prova del suo avversario. "Sta progredendo. Nell'ultima partita che abbiamo giocato ero a un paio di punti dalla vittoria, ma mi sono ripreso e sono riuscito a rimontare.

Oggi è stato più bravo nel primo set, ma è stato simile. Ha giocato a un ottimo livello, servendo molto bene. Se riesce a mantenere il livello di gran parte del primo set, può andare lontano. Ha il tennis per giocare su tutte le superfici, è un avversario molto duro.

Nel secondo set ha smesso di crederci, nel tennis un paio di punti possono cambiare tutto" ha spiegato il serbo. Sulla sua partita. "Oggi ho giocato molto bene nel secondo set. Le condizioni di oggi sono un po' diverse e influenzano la traiettoria della palla, la velocità del punto, quindi ti costringono a cambiare tatticamente.

L'adattamento è molto importante. Era importante rimanere lì nel primo set, lui giocava molto aggressivo ed era molto difficile rispondere al suo servizio. Poi, sul 4-5 0-40, la partita si è decisa. La prestazione nel secondo set è stata migliore per me".

Djokovic ha concluso commentando il sorteggio del Roland Garros, che per uno scherzo del destino ha regalato la sfida tra Rafa Nadal e Alexander Zverev al primo turno. "Sì, l'ho visto. Uno spettacolo totale. Non vedo l'ora di vederlo, sarà un match molto interessante.

Zverev arriva in gran forma, dopo la vittoria a Roma. Sul campo del Roland Garros non è lo stesso Rafa a cui siamo abituati. È il Roland Garros, quindi vedremo cosa succederà" ha dichiarato Nole.