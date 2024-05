Roland Garros - Novak Djokovic prova a difendere il titolo: il tabellone del serbo

Sono tanti i dubbi che caratterizzeranno la vigilia di Novak Djokovic in vista del Roland Garros. Il serbo non ha iniziato la stagione come di consueto - sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni - e sulla terra battuta le difficoltà si sono amplificate.

A Montecarlo, nonostante le semifinali, le cose non sono andate come desiderato e Djokovic si è arreso a Casper Ruud mostrando troppe incertezze nella parte finale della partita. Agli Internazionali BNL d'Italia, la situazione non è migliorata e il belgradese ha perso nettamente contro Alejandro Tabilo al terzo turno.

Proprio per trovare ritmo e fiducia, il 37enne ha scelto di partecipare al torneo ATP 250 di Ginevra.

Roland Garros - Djokovic prova a difendere il titolo: il possibile cammino

Il possibile percorso per la difesa a Parigi del titolo è stato tracciato e Djokovic affronterà all'esordio il tennista di casa Pierre-Hugues Herbert, nel tabellone principale grazie a una preziosa wild card.

In caso di vittoria, ci sarebbe poi la sfida con uno tra Roberto Carballes Baena e Constant Lestienne. La prima testa di serie presente sul suo cammino porta il nome e il cognome di Lorenzo Musetti, alla prese con Daniel Elahi Galan, Gael Monfils e Thiago Seyboth Wild.

Nello stesso ottavo di finale di Djokovic sono poi stati sorteggiati Francisco Cerundolo e Tommy Paul; mentre ai quarti potrebbe esserci un remake della scorsa finale contro Casper Ruud. A chiudere la parte alta del main draw ci sono Alexander Zverev e Rafael Nadal, che daranno vita a un incredibile primo turno, Daniil Medvedev e Holger Rune.