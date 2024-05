Dall'esordio a Ginevra a Parigi: Novak Djokovic chiarisce le sue aspettative

Novak Djokovic ha festeggiato il suo compleanno all'esordio a Ginevra con una vittoria. Il tennista serbo ancora una volta ha mostrato di non essere al top, ma soprattutto nel finale del torneo ha mostrato buone sensazioni, soprattutto in vista del Roland Garros.

A fine match, dopo la vittoria su Hanfmann, Nole ha ricevuto anche una torta ed ha festeggiato con tifosi e addetti ai lavori. Buon esordio per Djokovic che vuole giocare il più possibile nel corso di questo torneo.

Al prossimo turno Djokovic attende il vincente tra Denis Shapovalov e l'olandese Griekspoor, match sospeso ieri con il canadese in vantaggio di un set. In conferenza stampa il campione balcanico è apparso piuttosto felice ed ottimista e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Giocare nel mio compleanno è stato quasi la chiave di questa vittoria e probabilmente senza successo non sarebbe stato lo stesso per me.

È bellissimo essere qui, c'è anche la mia famiglia che mi sostiene. Qui ho cugini e zii, non abbiamo avuto ultimamente l'opportunità di vederci ma stavolta ci sono. Sono anche molto grato per tutti i tifosi presenti al campo.

Sensazioni? Speriamo che giocare sfide consecutivamente possa aumentare la mia fiducia in vista del Roland Garros, ormai si gioca tra meno di una settimana. Sono contento della mia prestazione, anche se so che posso fare meglio.

Ho giocato una buona sfida, tranne nella prima parte del secondo set ma lui è un ottimo giocatore, molto aggressivo con il diritto. Sono sorpreso da tutto l'appoggio del pubblico, sullo 0-3 è stato fondamentale trovare la quadra e ribrekkarlo e questo mi ha consentito di rientrare nel set.

Credo di aver giocato al mio livello più alto nella parte finale dep secondo set, ho aspettative molto alte sul mio gioco e credo di aver disputato una buona prima partita qui".