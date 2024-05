Uno degli aspetti presi in considerazione nei discorsi relativi al momento negativo di Novak Djokovic è quello che fa riferimento al fattore motivazionale. Il serbo non è apparso motivato come in molte altre occasioni in questo inizio di stagione e alcuni media hanno ipotizzato anche un possibile ritiro al termine dell'attuale stagione.

Durante la sua permanenza in Australia, Djokovic ha partecipato a una puntata del podcast Good Trouble di Nick Kyrgios esponendo questo conflitto interiore tra il Novak bambino e quello adulto. "Il piccolo Novak, il Novak di quattro anno, che ha iniziato a giocare a tennis a Kopaonik in Serbia, ama ancora questo sport e ha ancora fame.

Ma, allo stesso tempo, c'è quel Novak più maturo - padre e marito - che dice: 'Dai, ci sono altre cose nella vita' . Mi mancano tanto i miei figli" .

Novak Djokovic chiarisce: "Non sento vicino il ritiro"

Nella conferenza stampa prima dell'esordio al torneo ATP 250 di Ginevra, Djokovic si è soffermato sugli infortuni che stanno condizionando Rafael Nadal nell'ultima fase di carriera e approfondito il discorso sulla sua visione delle cose.

"Sono triste per tutti gli infortuni che ha subito Nadal e mi sento fortunato se guardo alla mia carriera. Mi auguro di restare in forma ancora per un po’ di tempo, perché amo questo sport e non sento vicino il ritiro.

So di non aver iniziato bene la stagione, cercherò di ritrovare le giuste sensazioni" , ha ammesso Djokovic dichiarando ancora amore allo sport che lo ha reso tanto celebre. Dopo la prematura eliminazione al Masters 1000 di Roma, il serbo ha deciso di accettare la wild card offertagli dagli organizzatori del Gonet Geneva Open e quest'oggi - alle ore 18:00 - sfiderà all'esordio Yannick Hanfmann.