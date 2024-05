Novak Djokovic sa bene cosa vuol dire trovare dall'altra parte della rete Rafael Nadal sul Court Philippe-Chatrier. Il campione serbo ha affrontato il suo più grande rivale dieci volte al Roland Garros: otto le sconfitte, due le vittorie - 2015 e 2021 - undici i set collezionati in tutto.

Il belgradese fa però parte di un club esclusivo: solo lui e Robin Soderling hanno infatti compiuto tale impresa a Parigi. È impossibile pensare al Roland Garros e non accostare a questo evento l'immagine dello spagnolo, che su quel campo ha trionfato in 14 occasioni siglando uno dei record più incredibili nella storia dello sport.

Djokovic, questione di rispetto: "Per me sarà sempre Nadal il favorito a Parigi"

Proprio ricordando le sfide disputate contro Nadal al Roland Garros, i record e le statistiche, Djokovic ha espresso un concetto molto chiaro mostrando l'immenso rispetto che nutre nei confronti del maiorchino.

"Il Roland Garros è molto più aperto quest’anno. Casper Ruud è uno dei candidati; così come Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev. Tutti quelli che hanno vinto un grande torneo sulla terra battuta quest’anno lo sono.

Quando parli di Roland Garros ed è presente Nadal, lui resta sempre il grande favorito per me" , ha detto Djokovic in conferenza stampa prima dell'esordio al torneo ATP 250 di Ginevra. "Dopo tutto quello che ha fatto a Parigi, è normale - anche per una questione di rispetto - indicarlo come il più grande favorito.

Ovviamente le cose sono diverse con il suo livello di gioco, ma parliamo di Nadal e del Roland Garros. Se dovessi sentirmi bene, anche io potrei essere uno dei favoriti. Negli Slam sono un giocatore diverso” .