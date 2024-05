"Il motivo per cui ho deciso di partecipare al torneo di Ginevra è perché sento che in questo momento non ci sia miglior allenamento per me che giocare partite. Sento di aver bisogno di giocare partite" . Novak Djokovic vuole sfruttare il Gonet Geneva Open per mettere importanti minuti nelle gambe e costruire la migliore forma in vista del Roland Garros.

La stagione del campione serbo non è iniziata come di consueto e diversi problemi stanno condizionando il suo rendimento sul rettangolo di gioco. Sul rosso, quest'anno, Djokovic ha disputato due tornei - Montecarlo e Roma - e non ha brillato né nell'uno né nell'altro caso.

Agli Internazionali BNL d'Italia, inoltre, il belgradese ha subito un colpo alla testa a causa di una borraccia caduta dallo zaino di uno spettatore intento a chiedergli un autografo sul Campo Centrale.

Djokovic parla dell'episodio di Roma e spiega perché ha scelto di giocare a Ginevra

“Voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori del torneo per il modo in cui hanno accolto me e il mio team.

Tutte le persone che ho incontrato sono state molto dolci con me, molti bambini. Per ora è una bellissima esperienza. Conosco Ginevra, alcuni miei cugini vivono qui da tempo e sono venuto a trovarli diverse volte. Mi sono anche allenato in qualche occasione a Ginevra, ma non ho mai giocato il torneo.

Questo è uno dei circoli più belli con una incredibile vista sul lago" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa. "Il motivo per cui ho deciso di partecipare a questo evento è perché sento che in questo momento non ci sia miglior allenamento per me che giocare partite.

Sento di aver bisogno di giocare partite, spero il più possibile. Questo è il modo in cui trovo la mia forma. Testa? La testa sta bene. Mi sono allenato per una settimana e mi sento bene, vedremo come andrà durante il match.

Mi sono concertato sulla preparazione con il mio vecchio nuovo preparatore atletico( si riferisce a Gebhard Phil-Gritcsh, ndr) per costruire quella forma in grado di farmi competere nei tornei dello Slam. Spero di giocare più di una partita qui - questo è l’obiettivo - e poi vedremo cosa accadrà a Parigi" .