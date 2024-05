Amelie Mauresmo su Novak Djokovic: "È stato onesto nel parlarne ma diffido di lui"

La direttrice del Roland Garros Amelie Mauresmo è intervenuta nel corso del programma “C à vous” di France 5 alla vigilia del secondo torneo del Grande Slam dell'anno che prenderà il via domenica a Parigi.

Mauresmo tra i tanti temi trattati nella trasmissione è stata anche sollecitata dalla conduttrice a parlare delle riflessioni di Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo al podcast condotto da Nick Kyrgios Good Trouble - registrato prima dell'inizio degli Australian Open - ha di fatto affermato "di essere ancora innamorato di questo sport e di avere ancora tanta voglia di allenarsi in molti momenti.

Mentre in altri sente il desiderio e la volontà di rimanere a casa con la moglie e con i figli e la volontà di viaggiare per il tennis è decisamente inferiore". "Anche se il piccolo Novak - ha detto - nel profondo di me è ancora innamorato di questo sport, probabilmente c'è un Novak più maturo, un padre e un marito, che dice: 'Dai amico, ci sono anche altre cose nella vita".

Il commento di Amelie Mauresmo sulle frasi di Novak Djokovic

Amelie Mauresmo nel corso del programma ha commentato queste frasi: "Novak Djokovic ha una forza mentale incredibile, lo abbiamo visto superare situazioni molto complesse in modo straordinario".

Per Mauresmo le frasi di Djokovic sono del tutto comprensibili: "In realtà - ha detto Mauresmo - non è una situazione che vive solo lui ma è molto comune. Ha momenti in cui le cose non vanno bene, momenti in cui ha meno motivazione.

È stato molto onesto nel parlarne, molto trasparente. Ma, ripeto, ha una forza mentale incredibile e lo abbiamo visto più volte nel corso della sua carriera. Diffido di lui. Anche se adesso pensiamo che sia più difficile per lui, che lui sia nella parte conclusiva della sua carriera, ha comunque risorse straordinarie", ha concluso la direttrice del Roland Garros.