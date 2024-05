Ecco le altre volte in cui Novak Djokovic ha giocato la settimana prima di uno Slam

Novak Djokovic, un po' a sorpresa, disputerà l'Atp 250 di Ginevra prima di approdare al Roland Garros per il secondo Grande Slam della stagione. Nelle ultime ore il campione serbo ha accettato l'invito degli organizzatori, dopo aver fatto sapere di essere disposto a giocare la settimana prima dell'inizio del torneo parigino.

Il nativo di Belgrado, a quanto pare, non sarebbe pienamente soddisfatto della preparazione effettuata e delle prestazioni offerte a Monte-Carlo e soprattutto agli Internazionali d'Italia. Così, la decisione di deviare in Svizzera per un'altra competizione sulla terra battuta.

Le altre volte in cui è accaduto

La scelta resta abbastanza insolita, considerando un po' tutta la meravigliosa carriera del 36enne. Infatti, nel corso della storia soltanto in altre tre occasioni l'atleta numero uno del mondo ha disputato una manifestazione a 7 giorni dalla partenza di un Major.

La prima è avvenuta nel 2006 a s-Hertogenbosch, per poi prendere parte a Wimbledon. Lo stesso è successo ma nel 2018: il torneo fu quello di Eastbourne, prima di approdare a Londra. L'ultima volta è risalente al 2021 e gli ha permesso di vincere poi lo Slam: partecipazione all'evento di casa, il 250 di Belgrado, e successivamente in Francia.

Con un grandissimo torneo, riuscì a laurearsi campione del Roland Garros. Nole proverà a replicare quanto ha saputo fare esattamente tre anni fa. Djokovic ha bisogno di difendere il numero uno dall'assalto di Jannik Sinner, che ha una ghiotta chance di uscire da Parigi in vetta al ranking Atp, specialmente se dovesse essere ai nastri di partenza dello Slam.

Il campione di 24 titoli Major dovrà necessariamente spingersi fino in fondo al tabellone (finale) per poter difendere il trono: nel caso l'altoatesino prenderà parte e dovesse ottenere un buon risultato, il serbo dovrà per forza trionfare.