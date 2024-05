Novak Djokovic giocherà ancora prima del Roland Garros: wild card a Ginevra

Una grande novità nella programmazione. Novak Djokovic giocherà ancora un torneo prima di approdare a Parigi per disputare il Roland Garros. Il campione serbo ha scelto di tornare in campo anzitempo, non convinto probabilmente della preparazione effettuata in queste settimane sulla terra rossa per competere al meglio nello Slam francese.

Per questa ragione, Nole ha accettato la wild card che gli è stata proposta dall'Atp 250 di Ginevra: gli organizzatori si sono mossi non appena sono circolate le prime voci che il nativo di Belgrado volesse partecipare a una manifestazione la settimana prima del Major parigino, facendo sapere al suo entourage di essere nel caso disposti a concedere uno degli inviti a disposizione.

E così è stato. L'annuncio è stato ufficializzato in queste ore. Bisogna tornare un po' indietro nel tempo per individuare l'ultima occasione in cui Novak ha giocato una competizione agonistica ufficiale a una settimana dall'inizio di uno Slam.

🚨



Wow, Novak Djokovic has accepted a wildcard into the Geneva ATP 250, which is next week! 😮🇨🇭 pic.twitter.com/dwCDCbfp3S — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 17, 2024

L'entry list a Ginevra

Ecco l'attuale entry list del torneo svizzero, che ha ufficializzato con un post sui social anche la wild card a Denis Shapovalov.

In questi giorni e settimane sono state tante le rinunce dei Big, che hanno portato lo stesso Flavio Cobolli a entrare di diritto nel tabellone principale.