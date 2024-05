Dal nostro inviato - È un Novak Djokovic preoccupato quello che si è presentato in conferenza stampa dopo una delle più brutte prestazioni della sua carriera. Preoccupato per le sensazioni provate in campo, per quelle non provate, per il livello espresso contro Alejandro Tabilo e - anche - per il colpo ricevuto alla testa lo scorso venerdì.

Uno dei passaggi più significativi riguarda proprio le emozioni provate in campo e una frase, in particolare, chiarisce tutto: "È come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni oggi" .

Novak Djokovic: "Nausea e vertigini dopo il colpo alla testa.

Sono preoccupato"

"Innanzitutto voglio fare i complimenti al mio avversario, era la prima volta che giocavo contro di lui. È un gran bel tennista con ottime qualità e gioca a tutto campo. Non sono riuscito a trovare buone sensazioni in campo.

Ero completamente fuori di me. Sconfitta legata anche alla borraccia? Non lo so. Ieri ho svolto un buon allenamento e non sentivo niente, ma non provavo nemmeno le stesse sensazioni di prima. Oggi, sotto stress, è stato piuttosto brutto: non in termini di dolore ma di equilibrio.

Non avevo alcun tipo di coordinazione ed ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Dovrò fare dei controlli medici e vedremo cosa sta accadendo. Non ho fatto nessun test dopo il colpo ricevuto con la borraccia.

In questo momento sento che dovrei farlo però... Si è visto molto chiaramente quello che è accaduto nel video. È stata una situazione davvero sfortunata per me. È stato un incidente in cui quel ragazzo si è sporto oltre la recinzione e la borraccia è caduta dallo zaino direttamente sulla mia testa.

È stato inaspettato, ho sentito un improvviso colpo alla testa. Ho ricevuto assistenza medica e ho avuto nausea e vertigini per un'ora. Tante sensazioni diverse. Oggi era come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni.

È un po' preoccupante" , ha dichiarato il serbo specificando - con il primo sorriso di giornata - che la sua mentalità al Roland Garros sarà sempre la stessa. "Molte cose devono migliorare se voglio avere almeno una possibilità di vincere il Roland Garros" .