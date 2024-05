Le prime parole di Novak Djokovic dopo l'incredibile e sfortunato episodio

Sui social era ormai partita la caccia alle streghe di tutti coloro che hanno pensato - anche per un solo istante - che uno degli spettatori presenti sul Campo Centrale del Foro Italico avesse lanciato di proposito una borraccia di alluminio nella direzione di Novak Djokovic.

E, invece, un video ha chiarito la dinamica dell'accaduto mostrando la borraccia che cade accidentalmente dallo zaino di un fan e colpisce sulla testa il campione serbo.

Il belgradese si è accasciato al suolo per qualche secondo - il colpo ricevuto è stato piuttosto forte - prima di ricevere le cure dello staff sanitario.

Djokovic è rientrato successivamente negli spogliatoi con un cerotto in testa.

A spegnere ogni polemica, nonostante si tratti di un episodio che non deve accadere per nessun motivo, ci ha pensato il diretto interessato.

Djokovic ha infatti pubblicato un tweet per rassicurare tutti e 'minimizzare' la situazione. "Grazie per i messaggi di preoccupazione. È stato un incidente e sto bene mentre riposo in albergo con un impacco di ghiaccio sulla testa.

Ci vediamo tutti domenica!" , ha scritto Djokovic sul proprio account Twitter dando l'appuntamento alla prossima domenica. Il rivale che dovrà superare per raggiungere gli ottavi di finale agli Internazionali BNL d'Italia è Alejandro Tabilo.

Il cileno è reduce dal successo ottenuto al Challenger di Aix-en-Provence.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24 — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024