Novak Djokovic, chiarita la dinamica dell'episodio: il comunicato ufficiale

Inverosimile quanto accaduto sul Campo Centrale del Foro Italico al termine del match tra Novak Djokovic e Corentin Moutet. Il campione serbo, dopo aver vinto all'esordio, si è fermato per qualche minuto in più per firmare gli autografi all'uscita del campo ed è stato colpito alla testa da una borraccia di alluminio.

Il belgradese, accasciatosi a terra, è stato subito soccorso dai sanitari che hanno tamponato la zona interessata, apparentemente sanguinante.

Un nuovo video pubblicato dal giornalista di SportKlub Sasa Ozmo ha chiarito la dinamica dei fatti.

Uno dei ragazzi intento a chiedere l'autografo ha accidentalmente perso la boraccia dallo zaino; borraccia che alla fine è caduta proprio sulla testa del serbo. Si tratta di un episodio sfortunato ma che dovrebbe far riflettere sulle attenzioni da prestare in questo tipo di situazioni.

Gli organizzatori del torneo hanno pubblicato un comunicato spiegando che Djokovic sta bene ma che non prenderà parte alla conferenza stampa prevista questa sera.

“Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione" , si legge sul sito ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia.

"Novak Djokovic on leaving the Central court at the end of his match was hit on the head by a water bottle while signing autographs to spectators. He underwent appropriate medication and has already left the Foro Italico to return to his hotel; his condition is not a cause for… — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2024