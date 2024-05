Incredibile a Roma - Novak Djokovic colpito alla testa da una borraccia: brutta botta

Ha dell'incredibile quanto accaduto sul campo centrale del Foro Italico al termine della sfida fra Novak Djokovic e Corentin Moutet, vinta dal campione serbo abbastanza in scioltezza (dopo una partenza complicata) col punteggio finale di 6-3, 6-1.

Il nativo di Belgrado, dopo essere rimasto qualche minuto in più in campo dopo l'intervista rilasciata ai microfoni di Atp Tour per firmare autografi e fare foto con i fan presenti sugli spalti, è stato colpito da una borraccia, proveniente da uno spettatore, mentre si apprestava a entrare nel corridoio che porta agli spogliatoi.

Un episodio davvero spiacevole al Master 1000 di Roma, con vittima purtroppo il numero uno del mondo: nel tunnel, infatti, Nole si è accasciato al suolo per via della bruttissima botta che ha ricevuto alla testa. Il 36enne avrebbe perso anche sangue.

Ecco un video che è stato diffuso su X ed è diventato immediatamente virale.

Secondo i primi aggiornamenti riportati da Sky Sport , Nole è stato subito accompagnato in infermeria per ricevere le cure del caso e ha poi fatto rientro negli spogliatoi con un cerotto in testa e visibilmente molto preoccupato.

La Polizia sembrerebbe già al lavoro per indagare: sarebbero state richieste le immagini di videosorveglianza del centrale per verificare se il gesto da parte di un tifoso sia stato volontario oppure no (dalle prime indiscrezioni trapela come la borraccia sia scivolata da uno zaino e un video, apparso sui social, lo confermerebbe).

L'entourage di Novak ha comunicato intanto agli organizzatori che l'atleta non rilascerà dichiarazioni in conferenza stampa.

Le parole a fine match

Ecco le sensazioni rilasciate da Djokovic dopo la vittoria: "Il match play è diverso dai set di allenamento.

Ho giocato contro un mancino ed era da un po' che non mi allenavo con un giocatore mancino come lui, quindi mi ci è voluto un po' di tempo per adattarmi alle diverse rotazioni della palla. I primi quattro game sono stati piuttosto brutti da parte mia.

Un brutto inizio, infatti ho perso entrambi i miei turni al servizio". "Poi ho giocato bene. Ho perso solo un gioco dall'1-3. Corentin è un tennista di grande talento. Ha ottime mani ed è molto imprevedibile. Non sai cosa succederà dopo, quindi dovevo rimanere concentrato ed è quello che ho fatto. È stata una buona partita per debuttare" ha aggiunto e concluso.