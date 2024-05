Il bellissimo messaggio di Novak Djokovic per celebrare Rafael Nadal

Novak Djokovic e Rafael Nadal sono due dei tennisti, probabilmente i tennisti, più vincenti della storia del tennis. 24 Slam il primo, 22 Slam il secondo e una serie di record che i due hanno battuto su ogni superficie.

Ora Nole e Rafa, sebbene in vesti differenti, sono i principali protagonisti degli Internazionali d'Italia a Roma, torneo che vedrà il debutto dello spagnolo tra poche ore, in campo contro il qualificato Bergs. Questa sarà con ogni probabilità l'ultima volta di Rafa a Roma e quindi ogni match può essere l'ultimo, situazione differente invece per il numero uno al mondo che - dopo una prima parte di stagione difficile - è chiamato al riscatto e magari vuole approfittare dei forfait improvvisi di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Due situazioni differenti, ma una rivalità che ha fatto la storia di questo sport. E sicuramente c'è grande rispetto tra i due, più volte lo hanno confermato. Nella conferenza stampa tenuta ieri il numero uno al mondo Novak Djokovic ha utilizzato bellissime parole per parlare della rivalità con Rafa, trattando soprattutto di quello che potrebbe accadere tra poche settimane a Parigi, il Roland Garros che Nadal ha vinto ben 14 volte.

Djokovic ha usato queste parole in conferenza: "Affrontare Nadal al Roland Garros è probabilmente una delle sfide più grandi del circuito. Conosciamo i record che ha stabilito lì. Credo di averlo affrontato su quel campo più di qualsiasi altri giocatore.

Il campo è più grande, c'è più spazio. Questo influisce sulle sensazioni che un giocatore prova in campo". Poi ha proseguito: "Ci sono momenti in cui non commette molti errori e sembra essere impenetrabile.

È come un muro. È davvero una grandissima sfida. È un atleta incredibile. La tenacia e l'intensità che porta in campo, soprattutto al Roland Garros, sono qualcosa che abbiamo visto raramente nella storia di questo sport" .