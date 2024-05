Dal nostro inviato - Novak Djokovic sta cercando di aumentare il carico giorno dopo giorno per raggiungere Parigi nelle migliori condizioni possibili. Il campione serbo si è allenato a Roma con Holger Rune e Grigor Dimitrov proprio con l'obiettivo di mettere importanti minuti nelle gambe e offrirsi l'opportunità di misurarsi con due tennisti del loro calibro.

In conferenza stampa, Djokovic ha ribadito che la sua priorità resta quella di competere al massimo al Roland Garros, a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Dai cambiamenti nel suo team ai match contro Nadal a Parigi: le parole di Djokovic

"Madrid non faceva parte del mio programma.

Il piano era venire direttamente qui a Roma. Ho lavorato sulla mia forma fisica in questi mesi? Sì. Ho avuto tutto il tempo per riposarmi e allenarmi. Sono arrivato qui due giorni fa per provare il Campo centrale, ovviamente mi sto allenando con i migliori giocatori.

Allenarsi con loro è diverso: giochi dei set di allenamento e vedi a che punto sei dal punto di vista del gioco. Penso di essere sulla buona strada per raggiungere il picco al Roland Garros" , ha confessato Djokovic.

"Spero che qui a Roma riuscirò a giocare meglio di quanto abbia fatto a Montecarlo. Il desiderio è sempre quello di arrivare lontano. Vedremo come andranno le cose" . Il belgradese ha poi parlato dei numerosi cambiamenti apportati al suo team, di cui non fanno più parte Goran Ivanisevic, Marco Panichi ed Edoardo Artaldi.

"Sto lavorando con un preparatore atletico( Gebhard Phil-Gritsch, ndr) che ha già fatto parte del mio team per tanti anni, quindi non mi ci è voluto molto per adattarmi al suo programma. Ci conosciamo davvero bene e sento che siamo sincronizzati fin dall'inizio in termini di ciò che vogliamo fare, di come vogliamo allenarci dentro e fuori dal campo.

Anche con Nenad( Zimonjic, ndr) , ovviamente. Sono soddisfatto del modo in cui sono andati gli ultimi 10-14 giorni in ottica del futuro, in particolare Roland Garros, Wimbledon e Giochi Olimpici. Avere un team di qualità intorno a te è importante.

Poter contare su persone che capiscono la tua psicologia e sanno come avvicinarsi a te emotivamente quando hai bisogno di aiuto o spazio. Naturalmente per me è diverso rispetto ai ragazzi più giovani. Non ho avuto la mia vera squadra finché non ho compiuto 18 anni più o meno.

Inoltre sono cresciuto in Serbia, che a quel tempo stava attraversando molti momenti difficili. Economicamente era quasi impossibile per noi. Ho fatto i conti con circostanze diverse probabilmente rispetto ad altri. Crescere con alle spalle una Federazione come quella italiana, francese o americana ti rende la vita più semplice.

Allo stesso tempo, la vita non dovrebbe essere sempre facile. Bisogna imparare anche a superare le difficoltà" . Djokovic ha infine provato a descrivere le sensazioni che prova quando affronta Rafael Nadal a Parigi. "Affrontare Nadal al Roland Garros è probabilmente una delle sfide più grandi del circuito.

Conosciamo i record che ha stabilito lì. Credo di averlo affrontato su quel campo più di qualsiasi altri giocatore. Il campo è più grande, c'è più spazio. Questo influisce sulle sensazioni che un giocatore prova in campo.

Ci sono momenti in cui non commette molti errori e sembra essere impenetrabile. È come un muro. È davvero una grandissima sfida. È un atleta incredibile. La tenacia e l'intensità che porta in campo, soprattutto al Roland Garros, sono qualcosa che abbiamo visto raramente nella storia di questo sport" .