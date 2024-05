Atp Roma: Il cammino di Novak Djokovic, ecco i giocatori sulla strada del serbo

Dopo una prima parte di stagione contrassegnata da un andamento decisamente inferiore alle aspettative, Novak Djokovic arriva a Roma come prima testa di serie e come numero 1 del mondo deciso a dare una svolta a questa annata.

Tanto più che si entra nel vivo con Roma, Roland Garros, Wimbledon e torneo Olimpico di Parigi di nuovo sui campi del Roland Garros. C'è tanta curiosità per vedere di nuovo all'opera il numero 1 del mondo che ha saltato il recente Masters 1000 di Madrid.

Ecco come è andato il sorteggio al tennista serbo. Dopo un bye al primo turno come per tutte e 32 le teste di serie, Djokovic aspetta al secondo turno a Roma il vincente della sfida tra un qualificato e il giocatore russo Roman Safiullin.

Al terzo turno la testa di serie più alta presente nel suo spicchio di tabellone è il cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del seeding. Un giocatore che può già rappresentare un primo test importante per valutare lo stato di forma di Djokovic sul rosso.

Anche se va analizzato che in zona c'è anche il ceco Jakub Mensik che sfida al primo turno Yannick Hanfmann.

Sulla strada di Novak Djokovic ci sono Karen Khachanov e Casper Ruud

Negli ottavi di finale le due teste di serie più alte presenti nella zona di tabellone di Novak Djokovic sono l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 20 e il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16 del torneo.

Il possibile avversario di quarti di finale del serbo potrebbe poi essere Casper Ruud, numero 5 del tabellone che è stato sorteggiato nel primo quarto. Le altre teste di serie di questa zona di tabellone che potrebbero arrivare all'appuntamento con Djokovic sono Ben Shelton, Adrian Mannarino e Jordan Thompson.

In caso di semifinale nella metà di tabellone del giocatore serbo ci sono Alexander Zverev, Taylor Fritz e Grigor Dimitrov. Solamente in finale invece Djokovic potrebbe affrontare uno tra Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Hubert Hurcacz, Rafael Nadal (inserito in tabellone nella zona del giocatore polacco) e Daniil Medvedev che sono tutti nella parte bassa del tabellone.