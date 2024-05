Jannik Sinner out a Roma: cosa cambia nella sfida con Djokovic al primo posto

Alla fine è successo proprio quello che tutti i suoi tifosi non si auguravano, ma purtroppo temevano. Jannik Sinner in seguito al problema all’anca dovrà saltare gli Internazionali di Roma. Una batosta che era nell’aria, ma che solo poche ore fa il numero uno azzurro ha reso ufficiale, tramite i suoi canali social.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto.

Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano”, ha scritto il campione azzurro,

Cosa cambia in ottica primo posto?

Uno stop doloroso per Sinner, che dovrà rinunciare al torneo italiano più rappresentativo, nel suo anno migliore.

Un grande risultato a Roma gli avrebbe dato probabilmente la spinta definitiva verso l’obiettivo che fino a un anno fa sembrava lontanissimo, il primo posto del ranking. La piazza numero uno al momento è presidiata da Novak Djokovic, che ha visto negli ultimi mesi accorciare sempre di più il distacco dal tennista di San Candido a poco più di 1000 punti.

Il 24 volte campione slam avrà la possibilità nel torneo vinto da lui per ben 6 volte di allungare nuovamente sul suo giovane rivale, costretto ai box in quella settimana. Una possibilità di certo non remota, considerando l'assenza di Sinner, Carlos Alcaraz, e probabilmente l'altro acciaccato di lusso, Daniil Medvedev.

Il serbo sarà infatti ‘costretto’ a fare bottino pieno in Italia, se vorrà sedere ancora sul gradino più ambito del podio anche dopo Parigi. Il 36enne di Belgrado infatti perderà ben 2000 punti in Francia ed è proprio lì che Sinner, qualora risolvesse i guai all’anca potrà sferrare l’offensiva decisiva per effettuare il primo storico sorpasso.